Шансы на возврат замороженных резервов России остаются мизерными

В интервью РИА Новости руководитель аналитического управления и главный экономист компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин заявил, что шансы на возвращение замороженных Западом золотовалютных резервов России крайне малы.
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