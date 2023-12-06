Россияне в этом году стали гораздо активнее покупать искусственные праздничные ёлки

В преддверии зимы спрос на новогодние украшения снизился на 4%. В прошлом году россияне более активно покупали товары для Нового года – спрос возрос в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
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