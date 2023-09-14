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Комтуа пройдет просмотр в «Вегасе», 5-й номер драфта-2016 Юолеви – в «Аризоне»

Игроки присоединятся к командам в тренировочных лагерях.  24-летний форвард Максим Комтуа стал неограниченно свободным агентом, так как «Анахайм» не предложил ему контракт.

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