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Украина заминировала все дороги и подорвала мосты в районе границы с Белоруссией

Украина заминировала все дороги и подорвала мосты в районе границы с Белоруссией

Украинский режим сильно боится удара со стороны Белоруссии, на северную границу брошены значительные силы.

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