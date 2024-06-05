Кино: Ушёл от красавицы-жены и сына к француженке с нестандартной внешностью: Как сегодня живет Игорь Костолевский и как выглядит его 69-летняя супруга

Актёр сыграл около 80 ролей в кино, и сегодня он продолжает активно сниматься. Слава пришла к Игорю Костолевскому после выхода на экраны фильма «Звезда пленительного счастья», с тех пор у актёра появилась целая армия поклонников.
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