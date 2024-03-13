Более 9 млн рублей собрал иркутский фонд «Любимый город» на помощь военнослужащим

Фонд поддержки общественно-патриотических инициатив “Любимый город” в Иркутске за первый год своей деятельности собрал внушительную сумму в размере более 9 миллионов рублей, предназначенных для помощи военнослужащим и их семьям.
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