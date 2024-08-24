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Закон и Порядок

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Украина сжигает последние мосты

Украина сжигает последние мосты

  Почти одновременно с нападением ВСУ на Курскую область появились сообщения о том, что боевики, которыми командуют из Киева, там превращают в руины православные церкви.

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Комментарии
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Олег Самойлов
Печально все это, но таков итог &quot;замечательных семидесяти четырех лет самого справедливейшего общества мира&quot;...
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А те, кого они запретили, где остались? Пора уже научиться головой то думать...!
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Валера Морозов
Разрушать храмы… это угодно только сатане.
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