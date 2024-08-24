Почти одновременно с нападением ВСУ на Курскую область появились сообщения о том, что боевики, которыми командуют из Киева, там превращают в руины православные церкви.
Украина сжигает последние мосты
Комментарии
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Олег Самойлов
Печально все это, но таков итог "замечательных семидесяти четырех лет самого справедливейшего общества мира"...
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8 час.
Александр Рожков
А те, кого они запретили, где остались? Пора уже научиться головой то думать...!
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7 час.
Валера Морозов
Разрушать храмы… это угодно только сатане.
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4 час.
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