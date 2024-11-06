Следователи закончили расследование диверсии в воинской части в Подмосковье

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении Юрия Михеева и братьев Мельниковых — Матвея и Тимофея, обвиняемых в попытке устроить диверсию на территории воинской части в Подмосковье.
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