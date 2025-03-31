Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Вязаная нотка причудливости. Разновидность пупышек крючком. Схемы, видеоуроки, модели

Вязаная нотка причудливости. Разновидность пупышек крючком. Схемы, видеоуроки, модели

Идея этой статьи возникла, когда я искала что-то веселое и оригинальное! Сегодня разберём одну из техник вязания крючком.

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Ирина Черных
Красота спасет мир!
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