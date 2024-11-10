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Царьград

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Рогов заявил о зачистке окружением Зеленского документов по военным расходам

Рогов заявил о зачистке окружением Зеленского документов по военным расходам

В окружении Зеленского началась зачистка документации, связанной с военными расходами.Документацию, связанную с военными расходами на Украине, спешно начали зачищать в окружении Владимира Зеленского.

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Комментарии
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Константин Самарин
Хм. . а Рогов имеет точную информацию? Если у него такой ценный осведомитель, что-ж он не оповестил Рогова о предстаящем вторжении ВСУ в Курскую область?
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12 час.

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