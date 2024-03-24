Глава МВД Германии Нанси Фазер заявила об угрозе ИГИЛ после теракта в «Крокусе»

Берлин видит угрозу для страны со стороны запрещенной организации ИГИЛ.Министр внутренних дел Германии Нанси Фазер заявила о том, что ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле» несет террористическая группировка ИГИЛ (запрещена в России).
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