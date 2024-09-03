Бесланская трагедия – напоминание о хрупкости мира и важности борьбы с терроризмом. 🙏🙏🙏 Мы должны помнить о жертвах, чтобы никогда не забыть урок, который нам дал Беслан😭.
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Бесланская трагедия – напоминание о хрупкости мира и важности борьбы с терроризмом. 🙏🙏🙏 Мы должны помнить о жертвах, чтобы никогда не забыть урок, который нам дал Беслан😭.