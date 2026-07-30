‼️🇺🇦🔥Огромный пожар после удара по Запорожью Ударные дроны ударили по промышленным объектам, жертв среди гражданского населения нет.
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‼️🇺🇦🔥Огромный пожар после удара по Запорожью Ударные дроны ударили по промышленным объектам, жертв среди гражданского населения нет.
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