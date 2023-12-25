Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Киркоров доигрался: пошли первые отмены концертов, это ждет и остальных содомитов. Песков не поможет

Киркоров доигрался: пошли первые отмены концертов, это ждет и остальных содомитов. Песков не поможет

Avia.pro - Новости Выступление Киркорова на мероприятии МХТ отменили после «голой вечеринки» ИвлеевойКонцерт должен был состояться на частном мероприятии в МХТ, но его запретил гендиректор учреждения Владимир Кехман, якобы из-за «акта самоцензуры».

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
А кто у нас сегодня Песков? Одним ручки целует, других бесов обнимает?
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1 час.
М
Мария
Пескова гнать в шею с должности! Он ей не соответствует, только дискредитирует Президента постоянно. То часы за миллион напялит, то ручки предателям целует....
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1 час.
Юрий Стенякин
Если эти существуют значит кому то нужно, а если процветают то их хозяева у власти
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55 мин.

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