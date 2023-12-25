Киркоров доигрался: пошли первые отмены концертов, это ждет и остальных содомитов. Песков не поможет

Геннадий Бережнов А кто у нас сегодня Песков? Одним ручки целует, других бесов обнимает?

М Мария Пескова гнать в шею с должности! Он ей не соответствует, только дискредитирует Президента постоянно. То часы за миллион напялит, то ручки предателям целует....