Киркоров доигрался: пошли первые отмены концертов, это ждет и остальных содомитов. Песков не поможет

Avia.pro - Новости Выступление Киркорова на мероприятии МХТ отменили после «голой вечеринки» ИвлеевойКонцерт должен был состояться на частном мероприятии в МХТ, но его запретил гендиректор учреждения Владимир Кехман, якобы из-за «акта самоцензуры».
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