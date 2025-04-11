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Юрист раскрыл, почему в РФ могут вернуть забытые штрафы за среднюю скорость и убрать нештрафуемый порог в 20 км/ч

Юрист раскрыл, почему в РФ могут вернуть забытые штрафы за среднюю скорость и убрать нештрафуемый порог в 20 км/ч

Снова на повестке дня — обсуждение штрафов за превышение средней скорости. В марте депутаты из ЯНАО и Вологодской области вновь предложили эту тему, поддержанную Минтрансом, однако правительство пока отклонило её.

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