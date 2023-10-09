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«Бросили ребенка в полыхающем Израиле», – Макаревича* и его молодую жену обвинили в том, что те уехали из Израиля без маленького сына

«Бросили ребенка в полыхающем Израиле», – Макаревича* и его молодую жену обвинили в том, что те уехали из Израиля без маленького сына

После начала СВО Андрей Макаревич* вместе с молодой женой покинул РФ. Фронтмен легендарной «Машины времени» перебрался с семьей в Израиль.

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Комментарии
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ЕН
Егоров Николай
Как же он противен и неинтересен.
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22 час.
ЮИ
Ю Иван
Еврей хуйли ! Этим всё сказано
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20 час.
ВО
Владимир Орлов
Глядя на фото не пойму кто из них жена? А что ребёнок не с ними то своя жопа дороже.
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7 час.

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