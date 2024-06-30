Си Цзиньпин примет участие в саммите ШОС

Global Look Press/Panoramic/Keystone Press Agency В МИД КНР подтвердили информацию о том, что лидер страны Си Цзиньпин примет участие в предстоящем саммите ШОС, который пройдет 3-4 июля в Астане, сообщает пресс-служба ведомства.
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