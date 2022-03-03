IWF отстранила российских и белорусских тяжелоатлетов от соревнований

Другие , 04 мар, 01:11 0 Международная федерация тяжелой атлетики отстранила россиян и белорусов о соревнований Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) отстранила российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой Российский штангист Тимур Наниев (Фото: ТАСС) Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) отстранила российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой из-за спецоперации российских войск на Украине, сообщает пресс-служба IWF.