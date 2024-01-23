Фронтовых священников предложили защитить соцгарантиями

Подключить все органы власти к единому «жалобному окну» на портале госуслуг, распространить господдержку на приюты для домашних животных, а также ограничить список вопросов, которые госслужащие обязаны рассматривать, если гражданин пожаловался на что-то анонимно, — о таких планах Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений рассказала в пресс-центре «Парламентской газеты» его председатель Ольга Тимофеева.