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«Спартак» купил Рябчука, Соломатин вступил в батальон Española, Неймар хочет уйти из «ПСЖ», бой Цукерберга и Маска под вопросом и другие новости

«Спартак» купил Рябчука, Соломатин вступил в батальон Española, Неймар хочет уйти из «ПСЖ», бой Цукерберга и Маска под вопросом и другие новости

1. «Спартак» купил левого защитника сборной Молдовы и «Олимпиакоса» Рябчука за 6 млн евро. Футболист назвал «Спартак» самым великим клубом России и заявил о цели стать чемпионом.

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Комментарии
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КузнецовВВ
эта фотка из другого матча. Ямайка играла в желтом, а Колумбия в синем. но суть игры подмечена верно.
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12 час.
Лена Мисько
да? не тот пруф я выложила? )) я у Боброва увидала, но не прочитала))
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12 час.
КузнецовВВ
не тот. эта фота из матча Англия - Нигерия
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11 час.

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