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В том случае, если у вас или ваших близких есть проблемы с суставами в силу различных травм, воспалительных заболеваний, возраста!

В том случае, если у вас или ваших близких есть проблемы с суставами в силу различных травм, воспалительных заболеваний, возраста!

Комплекс Флекс рекомендую.Витаминный бокс включает в себя:FLЕXFORMULA.Collagen.Multivitaminformula.Flex Formula - стимулирует синтез коллагена в хрящевых тканях, обеспечивает интенсивную регенерацию суставов и связок, помогает снять воспаление.

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