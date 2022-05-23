В том случае, если у вас или ваших близких есть проблемы с суставами в силу различных травм, воспалительных заболеваний, возраста!

Комплекс Флекс рекомендую.Витаминный бокс включает в себя:FLЕXFORMULA.Collagen.Multivitaminformula.Flex Formula - стимулирует синтез коллагена в хрящевых тканях, обеспечивает интенсивную регенерацию суставов и связок, помогает снять воспаление.