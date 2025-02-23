Заноза
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Заноза

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Фронтир Западного мира

Фронтир Западного мира

ДМИТРИЙ  ЕВСТАФЬЕВ Разгорающаяся между администрацией президента Дональда Трампа и европейскими политиками полемика о евро-атлантических ценностях и об их практическом преломлении, фиксируя состоявшийся раскол Запада, оставляет много вопросов.

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Комментарии
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Eduard
Какие у Европы и НАТО ценности. Они дербанили Югославию,Сирию,Ирак,там везде наемники со всей Европы были!
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14 час.
Eduard
&quot;Ценности&quot; это общее слово,понимайте как хотите.Как у нас &quot;Коммунизм&quot; строили.Слыщили что там хорошо,а что конкретно не знали!
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14 час.
Генрих
Там нет политиков-профессионалов...есть геникологи, клоуны, историки, зеленые проходимцы, спортсмены, педерасты......вот  эта шлоебень и банкует.
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4 час.
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