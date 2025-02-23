Фронтир Западного мира

Eduard Какие у Европы и НАТО ценности. Они дербанили Югославию,Сирию,Ирак,там везде наемники со всей Европы были!

Eduard "Ценности" это общее слово,понимайте как хотите.Как у нас "Коммунизм" строили.Слыщили что там хорошо,а что конкретно не знали!