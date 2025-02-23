ДМИТРИЙ ЕВСТАФЬЕВ Разгорающаяся между администрацией президента Дональда Трампа и европейскими политиками полемика о евро-атлантических ценностях и об их практическом преломлении, фиксируя состоявшийся раскол Запада, оставляет много вопросов.
Фронтир Западного мира
Комментарии
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Eduard
Какие у Европы и НАТО ценности. Они дербанили Югославию,Сирию,Ирак,там везде наемники со всей Европы были!
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14 час.
Eduard
"Ценности" это общее слово,понимайте как хотите.Как у нас "Коммунизм" строили.Слыщили что там хорошо,а что конкретно не знали!
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14 час.
Генрих
Там нет политиков-профессионалов...есть геникологи, клоуны, историки, зеленые проходимцы, спортсмены, педерасты......вот эта шлоебень и банкует.
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4 час.
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