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Астрономы нашли галактику без звёзд

Астрономы нашли галактику без звёзд

Международная группа астрономов получила самые глубокие оптические снимки объекта Cloud 9 и не обнаружила в нём ни одной светящейся звезды.

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