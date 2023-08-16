Балтийские страны и Польша готовятся синхронно закрыть границу с Белоруссией

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте на брифинге в среду, 16 августа, заявила, что Литва, Латвия и Польша рассматривают возможность коллективного решения о «синхронном» полном закрытии границы с Белоруссией, – сообщает агентство Delfi.