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Балтийские страны и Польша готовятся синхронно закрыть границу с Белоруссией

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте на брифинге в среду, 16 августа, заявила, что Литва, Латвия и Польша рассматривают возможность коллективного решения о «синхронном» полном закрытии границы с Белоруссией, – сообщает агентство Delfi.

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