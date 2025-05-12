Угроза пожаров и усыхания лесов: прокуратура заставила Минлес Иркутской области действовать

В Иркутской области Западно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура добилась через суд возложения на Министерство лесного комплекса Иркутской области обязанности провести лесопатологические обследования на площади 1616,5 га.
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