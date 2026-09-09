Малахов встал на колени перед больной раком Симоньян, услышав рассказ о Кеосаяне

26 сентября 2025 года остановилось сердце Тиграна Кеосаяна. Его вдова Маргарита Симоньян все девять месяцев верила, что он выкарабкается, но спасти его не смогли.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- L Умер актер Юрий Ц...
- «Рядом летела скл...
- «Рядом летела скл...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым