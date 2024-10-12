Китай объявил о новом стимулировании экономики, но пока не детализировал свой план

Китай объявил о новых планах стимулирования экономики, пообещав в ближайшее время ввести в действие пакет дополнительных мер фискальной политики для поддержки развития экономики, сообщает агентство Рейтерс со ссылкой на заявления министра финансов КНР Лань Фоань.