Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Китай объявил о новом стимулировании экономики, но пока не детализировал свой план

Китай объявил о новых планах стимулирования экономики, пообещав в ближайшее время ввести в действие пакет дополнительных мер фискальной политики для поддержки развития экономики, сообщает агентство Рейтерс со ссылкой на заявления министра финансов КНР Лань Фоань.

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