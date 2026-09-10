💬 Экс-депутат Народного собрания Болгарии поделился мнением о ситуации в Крыму Экс-депутат Народного собрания Болгарии, политический обозреватель Страхил Ангелов в эфире «Радио Крым» высказал мнение о текущей обстановке в Крыму.
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