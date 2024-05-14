Хуснуллин поддержал идею новосибирского депутата о создании стройсберкасс

НОВОСИБИРСК, 14 мая, ФедералПресс. Кандидат на пост вице-премьера по строительству Марат Хуснуллин поддержал предложение фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» о создании строительных сберегательных касс, которые станут альтернативой ипотеке.
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