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Спички - не игрушка

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Священник-навальнист призвал верующих не ходить в храмы, в которых молятся за победу России

Священник-навальнист призвал верующих не ходить в храмы, в которых молятся за победу России

Политнавигатор Протоиерей Алексей Уминский, известный своей поддержкой блогера-уголовника Алексея Навального, призвал верующих не посещать те храмы, где во время Божественной Литургии произносится молитва за победу русского воинства.

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