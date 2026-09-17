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UNC's Steve Belichick resigns, school ends football investigation

Steve Belichick resigned as defensive coordinator at North Carolina amid an investigation into the football program, the school announced Thursday.

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