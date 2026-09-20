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Софи Лорен — 91: она заплатила отцу миллион лир за фамилию младшей сестры

Софи Лорен — 91: она заплатила отцу миллион лир за фамилию младшей сестры

20 сентября Софи Лорен исполнился 91 год. Легендарная итальянка уже много лет живет одна — в женевской квартире с видом на Женевское озеро.

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