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«Бавария» победила впервые за 4 матча и продлила серию без поражений до 17 игр

«Бавария» прервала серию без побед, разгромив «Майнц» (4:0) в Кубке Германии. Команда Юлиана Нагельсманна в 2023 году выиграла впервые – после трех ничьих со счетом 1:1.

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