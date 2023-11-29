Всемирный день домашних животных: мероприятия в честь праздника 30 ноября будут нацелены на защиту питомцев Юлия СкворцоваВ этот день, 30 ноября 2023 года, многие страны мира устраивают различные мероприятия, посвящённые Всемирному дню домашних животных.