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Царьград

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Суров и Батлаев достигли полуфинала ЧЕ по боксу в Софии

Суров и Батлаев достигли полуфинала ЧЕ по боксу в Софии

Русские боксёры Давид Суров и Баир Батлаев вышли в полуфинал чемпионата Европы в Софии. В четвертьфиналах Суров победил Давита Чалояна из Армении, а Батлаев — испанца Мартина Молину.

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