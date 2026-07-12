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Мбаппе догнал Месси в списке лучших бомбардиров ЧМ по итогам 1/4 финала. Аргентинец ранее лидировал после каждого раунда турнира

Лионель Месси утратил единоличное лидерство в списке лучших бомбардиров ЧМ-2026 по итогам стадии 1/4 финала турнира.

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