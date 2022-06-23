Бывший вице-премьер Крыма вынырнул из-под ареста с маниловским проектом

Бывший вице-премьер Крыма внезапно вынырнул из-под ареста с миллиардным проектом. Как уже отмечал «Новый День», крымское правительство регулярно объявляет о грандиозных планах, проектах, к осуществлению которых вот-вот приступит богатый инвестор.