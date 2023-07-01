Выступление новгородской группы на рок-фестивале прервали из-за слова «война»

На рок-фестивале «Рокот над Ильменем», который проходил в Новгородской области, прервали выступление местной группы «Смена» из-за строк со словом «война» в песне, сообщает РБК со ссылкой на одного из организаторов мероприятия Александра Рыжкова.
На рок-фестивале «Рокот над Ильменем», который проходил в Новгородской области, прервали выступление местной группы «Смена» из-за строк со словом «война» в песне, сообщает РБК со ссылкой на одного из организаторов мероприятия Александра Рыжкова.
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