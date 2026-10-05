Как объехать препятствие на дороге без штрафа: хитрости и правила от экспертов

Дорога — это не только путь к цели, но и постоянный тест на внимательность и знание правил. А что делать, когда впереди внезапно останавливается машина, а объехать её без нарушений кажется невозможным? Многие водители в таких ситуациях начинают искать лазейки, но не все из них законны.