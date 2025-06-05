Вейпы под запретом: что еще нельзя проносить на День города в Иркутске

В целях обеспечения безопасности на праздновании Дня города 7 июня в Иркутске вводятся ограничения на посещение основных площадок: сквера имени Кирова, памятника Александру III, острова Конный и бульвара Гагарина.
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