МВД Катара: большинство граждан страны поддержали отмену выборов в парламент

Большинство жителей Катара проголосовали за внесение изменений в конституцию страны, предполагающих возвращение эмиру права самостоятельно назначать всех депутатов Меджлис аш-Шура (Консультативного совета с парламентскими функциями).
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