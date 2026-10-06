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Казахстан не побеждает 5 матчей подряд. 2.55 – прервет серию с Фарерами

Казахстан примет Фарерские острова в 4-м туре Лиги наций. Сборная Казахстана не побеждает на протяжении 5 матчей – 3 поражения и 2 ничьи.

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