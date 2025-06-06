Нанесение дорожной разметки в ночное время суток по улице Петровского и площади Победы в Петровском районе Донецкая группа новостей.
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Нанесение дорожной разметки в ночное время суток по улице Петровского и площади Победы в Петровском районе Донецкая группа новостей.
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