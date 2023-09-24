Аптечный кризис в Украине: фармацевты массово увольняются Елена ГалицкаяС началом сентября в Украине стартовал процесс всеобщей мобилизации, требующей, чтобы женщины, работающие в сфере медицины и фармацевтики, стали ставать на воинский учет.