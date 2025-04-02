Добрый Мир
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Добрый Мир

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Знаменитый отец, прославивший его на всю Россию и роман с известной певицей. 39-летний ведущий Дмитрий Борисов

Знаменитый отец, прославивший его на всю Россию и роман с известной певицей. 39-летний ведущий Дмитрий Борисов

Свой путь в мире журналистики Дмитрий Борисов начинал еще, будучи школьником. Сотрудником Первого канала он стал уже довольно давно, даже успел заменить Малахова в шоу «Пусть говорят».

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Комментарии
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Лев Добрый
ОРИЕНТАЦИЮ случайно не потерял? 😱👈😜
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19 час.
Модест
Ещё один гей-хахоль вскрылся. Черновицкая жена Ракши.
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16 час.
VB
Vasiliy Belokurov
ПРОПИХАНТЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!
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15 час.
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