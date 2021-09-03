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У нарциссов больше шансов стать начальниками

У нарциссов больше шансов стать начальниками

Согласно исследованию, проведённому итальянскими экономистами, люди, обладающие нарциссическим складом характера, поднимаются по карьерной лестнице почти на 30% быстрее, чем другие работники, а зачастую они становятся даже главами… корпораций.

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