Сегодня французские СМИ выходят с печальными новостями. Вот прямая цитата с France 24: «Череда переворотов в регионе, произошедшая с 2020 года, привела к резкому падению отношений с бывшей колониальной державой Францией и повороту в сторону большего сближения с Россией».