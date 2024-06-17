Пассажиропоток «Ласточек» в сообщении с Нижним Новгородом вырос на 12%, сообщает пресс-служба ГЖД. За первые 5 месяцев года «Ласточки» перевезли в Нижний Новгород и из столицы ПФО около 1,9 млн человек, что на 12% больше аналогичного периода прошлого года.