В Омской области силы ПВО отражают массовую атаку беспилотников ВСУ. В Омске отменен вечерний концерт, посвященный Дню города.
Офицер рассказал, откуда дроны ВСУ атаковали Омск
Комментарии
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лл
лина любимцева
ПОЛ-РОССИИ пролетели эти доны - И НИКТО ИХ НЕ ЗАСЕК?!! КАК ЭТО ПОНИМАТЬ И КАК К ЭТОМУ ОТНОСИТЬСЯ?!! Скоро "украинские дроны" Владивосток будут штурмовать?!!
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1 м.
Ю
Юрий Зубрин
Дандыкин ,не несите ЧУШЬ ,от слова СОВСЕМ ....Признайте наличие разветвленной сети террористической на территории самой России при полном попустительстве власти ,военных ,ФСБ и МВД....
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1 м.
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