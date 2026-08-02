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Аргументы и Факты

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Офицер рассказал, откуда дроны ВСУ атаковали Омск

Офицер рассказал, откуда дроны ВСУ атаковали Омск

В Омской области силы ПВО отражают массовую атаку беспилотников ВСУ. В Омске отменен вечерний концерт, посвященный Дню города.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
ПОЛ-РОССИИ пролетели эти доны - И НИКТО ИХ НЕ ЗАСЕК?!!   КАК ЭТО ПОНИМАТЬ И КАК К ЭТОМУ ОТНОСИТЬСЯ?!!   Скоро  &quot;украинские дроны&quot;  Владивосток будут штурмовать?!!
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1 м.
Ю
Юрий Зубрин
Дандыкин ,не несите ЧУШЬ ,от слова СОВСЕМ ....Признайте наличие разветвленной сети террористической на территории самой России при полном попустительстве власти ,военных ,ФСБ и МВД....
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1 м.