Представлены IQOO Neo 9 и Neo 9 Pro: флагманские чипы и низкая цена Сегодня в Китае vivo...

Представлены IQOO Neo 9 и Neo 9 Pro: флагманские чипы и низкая ценаСегодня в Китае vivo представила смартфоны IQOO Neo 9 и Neo 9 Pro, которые получили флагманские чипы, но предлагаются по весьма привлекательной цене для своих характеристик.